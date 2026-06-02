Antalya’da gaz pedalı takılı kalan araç ortalığı savaş alanına çevirdi! 7 araç hasar gördü: O anlar kamerada

ÜZERİNE GELEN ARAÇTAN SON ANDA KAÇTI

Çok sayıda araçta zarar meydana geldiğini belirten Türküm, "Ardından geri geri gidip otobüse çarptı. Bayağı bir ortalığı revan etti. Araçlar kullanılamaz hale geldi. İçlerinde müşteri araçları da var. Çırağımızı da Allah korudu. Minibüsün içindeki müşteri de vurunca şiddetle dışarı uçtu. Kolu ve kalçasında kırık olduğunu söylediler" ifadelerini kullandı.

Üzerine gelen aracı fark ederek son anda kaçan iş yeri çalışanı Enes Seçer ise, "Ben burada dinamoyu bağlıyordum. Arabanın sesini duydum, lastik sesleri geldi. Baktım buraya girecek, hemen arka tarafa son anda kaçtım" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör