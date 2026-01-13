Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da gecekondu yangını: 1 kişi öldü, 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Giriş Tarihi: 13.01.2026 11:42

Antalya'da gecekondu yangını: 1 kişi öldü, 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Antalya’da gecekondunun giriş katında çıkan yangında üzerinden kimlik çıkmayan 60 yaşlarındaki şahıs hayatını kaybetti, üst kattaki ev sahibi Ali H. (67) ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 23.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2864 Sokak üzerinde bulunan gecekondunun giriş katında çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri evin bir odasında kanepenin yandığını tespit edip söndürme işlemi gerçekleştirdi. Yangında, kanepede uzanır vaziyetteki bir kişinin hareketsiz bir şekilde olduğu görüldü. Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yangın nedeniyle üst katta yaşayan ev sahibi Ali H'nin de dumandan etkilenip ambulansla hastaneye götürüldüğü ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, çevredekilerin beyanına göre belirtilen adreste kiracı olarak yaşadığı belirtilen 60'lı yaşlardaki şahsın cenazesi, kimlik tespiti ve otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

