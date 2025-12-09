Antalya’da genç paramedik vahşice katledilmişti! Acılı anne gözyaşlarına boğuldu: Öldürsünler diye mi dünyaya getirdim

"BEN OĞLUMU KARA TOPRAĞA KOYDUM"

Duruşmaya katılan anne Şükriye Tavşan, oğlunun paramedik formasıyla çekilmiş fotoğrafını elinde tuttu. Tavşan, "Kamerada çocuğuma iki üç kişinin vurduğunu gördük. Benim çocuğumu nasıl yaşatmadılarsa bunlar da yaşamasın. Bir evladım vardı, varım yoğum oydu. Herkes benim oğlumun terbiyeli olduğunu biliyor, ben onu kucağımda büyüttüm, böyle yerlere ilk kez geliyorum, Allah kimseye böyle yerler göstermesin. Bana kim bakacak, benim oğlum dışında bana kimse bakamaz, benim oğlum dağımdı. Benim çocuğumu kara toprağa koydular, kara toprağa gidince oğlum ben Antalya'ya gideceğim gelecek misin diyorum. Ben öldürsünler diye mi bu çocuğu dünyaya getirdim. Sonuna kadar davacıyım" dedi.