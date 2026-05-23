Antalya’da günlerdir kayıp olan gençten acı haber! Berkay’ın cesedi inşaatta bulundu





METRUK İNŞAATTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU



Olay, geçtiğimiz günlerde Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede rutin ilaçlama çalışması yapan belediye ekipleri, metruk bir inşaatın içerisinde hareketsiz yatan bir şahsı fark etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede, cesedin yaklaşık bir aylık olduğu ve üzerinde kimlik bulunmadığı tespit edildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın, ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespiti için cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan detaylı incelemeler ve eşleşmeler sonucunda, cenazenin Serik'in Kadriye bölgesinde ikamet eden ve yaklaşık bir aydır kendisinden haber alınamayan Berkay Eroğlu'na ait olduğu belirlendi.