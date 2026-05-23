Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da günlerdir kayıp olan gençten acı haber! Berkay’ın cesedi inşaatta bulundu
Giriş Tarihi: 23.05.2026 11:46

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 2 gün önce atıl bir inşaatta bulunan erkek cesedinin günlerdir kayıp olarak aranan gence ait olduğu anlaşıldı. Berkay Eroğlu’ndan gelen acı haber ailesi ve yakınlarını kahrederken son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı. İşte detaylar…

Antalya'da yaklaşık bir ay önce ortadan kaybolan ve ailesi tarafından her yerde aranan Berkay Eroğlu'ndan kahreden haber geldi. Muratpaşa ilçesindeki iki gün önce atıl bir inşaatta bulunan kimliği belirsiz cesedin, yapılan DNA ve Adli Tıp incelemeleri sonucunda Eroğlu'na ait olduğu kesinleşti.



METRUK İNŞAATTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay, geçtiğimiz günlerde Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede rutin ilaçlama çalışması yapan belediye ekipleri, metruk bir inşaatın içerisinde hareketsiz yatan bir şahsı fark etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede, cesedin yaklaşık bir aylık olduğu ve üzerinde kimlik bulunmadığı tespit edildi.
Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın, ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespiti için cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan detaylı incelemeler ve eşleşmeler sonucunda, cenazenin Serik'in Kadriye bölgesinde ikamet eden ve yaklaşık bir aydır kendisinden haber alınamayan Berkay Eroğlu'na ait olduğu belirlendi.

GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Acı haberin verilmesi üzerine Eroğlu'nun ailesi ve yakınları yasa boğuldu. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınan Berkay Eroğlu'nun cenazesi, dün memleketi Serik'te gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
