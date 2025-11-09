Antalya’da gürültü cinayeti! Gürültü yapmayın diye uyardı canından oldu

Korkunç olay, dün gece 02.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Selçuk Mahallesi Musalla Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir otelde güvenlik görevlisi olan Tahsin Göker ve Talat Kağan Başak gürültü yaparak otel önünde alkol aldıkları gerekçesiyle Eyüp Taşan ve Halil S. (18) isimli 2 şahsı uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen ve otel önünde alkol almayı sürdüren Eyüp Taşkın ve Halil S. ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Eyüp Taşkın üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak Tahsin Göker ve Talat Kağan Başak.'ye saldırdı.

KALBİNDEN BIÇAKLADI

Şahsın bıçağını gören güvenlik görevlisi Talat Kağan Başak, arkadaşı Tahsin Göker'i uzaklaştırmak isterken Göker, göğüs bölgesine aldığı bıçak darbesi ile bir anda yere yığıldı. Şüpheliler Eyüp Taşan ve Halil S. olay yerinden kaçarken olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede verilen adrese gelen sağlık ekipleri kalbinden aldığı bıçak darbesi ile yaralanan Tahsin Göker'i kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalıştı. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaparak ambulansla taşıdığı Göker, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

12 GÜN SONRA DÜĞÜNÜ OLACAKTI

Tahsin Göker doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Korkun cinayete kurban giden güvenlik görevlisi Göker'in 22 Kasım'da nikah tarihi alındığı ve düğün hazırlığı yaptığı ortaya çıktı. Cinayetin ardından polis kaçan Eyüp Taşan ve Halil S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheliler yaklaşık 1 saat sonra cinayet büro amirliği ekipleri tarafından yakalanırken, Tahsin Göker'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberi alan Tahsin Göker'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Tahsin Göker,Burdur'un Tefenni ilçesinde ailesi, sevenleri ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.