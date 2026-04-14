Antalya’da hırsızın rahatlığı pes dedirtti! Görenler kendi motoru sandı…

"MOTORU SANKİ KENDİ ARACIYMIŞ GİBİ RAHAT BİR ŞEKİLDE ALIP GİTTİ"



Esnaf Bülent Altıntaş, "Biz arkadaşlarla alışveriş yapmak için büfeye girdik. Olay, akşamüzeri saat 17.00 sıralarında gerçekleşiyor. Bir kadın buraya geliyor, motoru sanki kendi aracıymış gibi rahat bir şekilde alıp gidiyor. Biz motorun yerinde olmadığını saat 19.00 - 19.30 civarında fark ettik. Kamera kayıtlarını incelediğimizde gördük ki bir kadın, son derece soğukkanlı bir şekilde motoru alıp götürmüş. Bu olay, büfe önünde güpegündüz gerçekleşen bir hırsızlık. Olay sonrası hemen polise gittik. Kamera kayıtlarını incelettik ve şikayetçi olduk. Artık konu emniyette, gerisini onlar halledecek" dedi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!