Antalya’da ilginç kız isteme olayı! Taraftar gibi meşale yaktılar: Karşılarında itfaiye ekibini buldular

"ATEŞİMİZİ SÖNDÜRMEYE GELMİŞLER"

Yaşanan olayı anlatan tır şoförü Batuhan Kutlu, "İtfaiyenin yangın söndürmeye geldiğini sandık ama onlar bizim ateşimizi söndürmeye gelmişler" diyerek yaşadıkları şaşkınlığı anlattı. Arkadaşlarının kız isteme merasimi için meşale aldıklarını belirten Kutlu, "Eve yaklaşınca meşaleleri yaktık. Rüzgarın da etkisiyle çıkan duman mahalleye yayıldı. Vatandaşlar da doğal olarak yangın olduğunu düşünüp ihbarda bulunmuş. İtfaiye ve jandarma gelince biz de mahallede başka bir olay var sandık. Sonra gerçeği öğrenince hepimiz şaşırdık" dedi.