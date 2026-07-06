Antalya’da inşaat mühendisine görülmemiş taciz: Asılsız siparişlerden dijital şantaja! Meğer 4 yıldır...

KOMŞULARINA TEHDİT MESAJI GÖNDERİLDİ

Son gelen tehdit mesajlarının ardından hem kendisinin hem de komşularının polis merkezine giderek şikayetçi olduğunu belirten Şaklar, "Ben daha önce zaten cumhuriyet savcılığı aracılığıyla suç duyurusunda bulunmuştum. Bu son gelen mesajı da dosyaya ek olarak tekrar sundum. Bu benim komşuma atılmış bir mesaj aynen şöyle diyor, 'Erol biraderim deme bana. Bu iş fazla uzadı artık tadı kaçtı. Sabrımızı zorlamayın. Hakan, hala o apartmanda fare gibi saklanıyorsa bil ki artık hiçbir yer güvenli değil. Paramızı kuruşu kuruşuna alana kadar durmayacağız. Apartmanınızdaki tüm arabaları hurdaya çevirip, evinizin pencerelerinizi tuz buz ettiğimizde kimsenin ağlamasını istemem. Karabasan gibi çökeceğiz, biz kimseye benzemeyiz. Eğer hala oradaysa sadece o değil siz de beraber yanarsınız. Hakan yüzünden kendi mezarınızı kazmayın, siz masumları koruduğunuzu sanmayın. Biz geldiğimizde ne çocuk kalır, ne yaşlı hepinizi mezara gömeriz' diye böyle bir mesaj tabii ben bu mesajı hem demirci karakoluna hem Cumhuriyet Başsavcılığına ilettim" ifadelerini kullandı.