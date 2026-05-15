SON DAKİKA… Antalya’da cani dayı yeğeni Amine Bozkurt’u kurşun yağmuruna tuttu! Korkunç cinayetin sebebi kan dondurdu…

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi Sakarya Bulvarı'ndaki noter önünde meydana geldi. Amine Bozkurt ile dayısı Ömer A. arasında iddiaya göre; Bozkurt'a ait arsanın satışıyla ilgili otomobilde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Ömer A., yanındaki tabancayla Bozkurt'a 4 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı Bozkurt'u ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Amine Bozkurt, kurtarılamadı. Bozkurt'un cansız bedeni, otopsi için morga gönderildi. Olay yerinde yapılan incelemede, 7 adet boş kovan tespit edildi.