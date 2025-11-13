Antalya’da kan donduran evlat cinayeti: Cani baba 37 bıçak darbesiyle katletmişti! Duruşmada akılalmaz iddialar…

'BİR İKİ DEFA BIÇAKLADIĞIMI HATIRLIYORUM'

Önceki duruşmada yaptığı savunmada "Olay günü, oğlum apartmanın önüne gelip ses bombasıyla birlikte müzik açarak masasını kurdu. Apartmanın dışında aşağıda kaldırımda üstü çıplak, komşular rahatsız olup polisleri çağırmış. 200 metre ötede arkadaşın oradaydım, polislere küfür edip üzerlerine alkol dökmüş. Polisler biber gazı sıkınca yere düştüm. 'Ne oldu, davacı mısın?' dediler, 'Değilim' dedim. Zaten ayda bir kere memurlar gelir. Komşular 'Yukarı çıkar' dediler, 'Hadi oğlum üzerini giy, duşunu al' dedim. Yukarı gidince kardeşlerini dövmeye başlamış. 'Oğlum niye böyle yapıyorsun, mahalleye ele güne rezil oluyoruz' dedim. Bu sefer bana saldırdı. 'Bana para ver' diye beni yere düşürdü. Ben de motorun oradaki bıçağı aldım. Bir iki defa bıçakladığımı hatırlıyorum, gerisini hatırlamıyorum. Yere düştü, korkumdan onu orada bırakıp eve motorla döndüm" diyen sanık Ali Tolaman, olay sonrası paniğe kapılarak eve dönmesinin ardından eşine yaşananları anlattığını, ardından polis ve ambulans çağırdıklarını ifade etmişti. İkinci duruşmada ise önceki savunmasına ek olarak tanık beyanlarına itirazının olmadığını söyleyen Tolaman, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.