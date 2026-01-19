Antalya’da kan donduran olay: Balıkçıların ağına ceset takıldı!

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Akdeniz Bulvarı Konyaaltı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık avlamak için sahile gelen Metehan İ. ve Can İ. oltalarını yaklaşık 50-60 metre açıkta denize attıkları sırada oltaya büyük bir ağırlık takıldığını fark etti.