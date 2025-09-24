Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da kardeşlerin iş yerine silahlı saldırı!
Giriş Tarihi: 24.9.2025 18:43

Antalya’da kardeşlerin iş yerine silahlı saldırı!

Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaşırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA
Antalya’da kardeşlerin iş yerine silahlı saldırı!

Elmalı'da dün gece meydana gelen olayda, Ö.D.'nin Yeni Mahalle'deki büfesi ile kardeşi S.D.'nin Karyağdı Mahallesi'ndeki döşemeci dükkanına pompalı tüfekle ateş açıldı. Beraberindeki 1 kişiyle bindikleri otomobille iş yerine gelen siyah kapüşonlu mont giyen şüpheli tüfekle birkaç el ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Sabah geldiklerinde durumu fark eden 2 kardeş polise giderek şikayetçi oldu. İş yerlerinde hasara neden olan olayla ilgili inceleme başlatıldı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 şüphelinin otomobille iş yerlerinin önüne geldiği, içlerinden birinin pompalı tüfekle ateş açıp ayrıldığı anlar yer aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’da kardeşlerin iş yerine silahlı saldırı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz