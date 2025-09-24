Antalya’da kardeşlerin iş yerine silahlı saldırı!

Elmalı'da dün gece meydana gelen olayda, Ö.D.'nin Yeni Mahalle'deki büfesi ile kardeşi S.D.'nin Karyağdı Mahallesi'ndeki döşemeci dükkanına pompalı tüfekle ateş açıldı. Beraberindeki 1 kişiyle bindikleri otomobille iş yerine gelen siyah kapüşonlu mont giyen şüpheli tüfekle birkaç el ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Sabah geldiklerinde durumu fark eden 2 kardeş polise giderek şikayetçi oldu. İş yerlerinde hasara neden olan olayla ilgili inceleme başlatıldı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 şüphelinin otomobille iş yerlerinin önüne geldiği, içlerinden birinin pompalı tüfekle ateş açıp ayrıldığı anlar yer aldı.