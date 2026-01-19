Antalya’da kaybolan 14 yaşındaki Efe’den acı haber!

Kepez ilçesi Aydoğmuş Mahallesi'de yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde gencin hayatını kaybettiğini belirledi. İsminin Efe Mevlüt Çalışkan olduğu tespit edilen gencin cansız bedeni polis ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"EFE KALK EVİMİZE GİDELİM"

Acı haberi alan aile adli tıp kurumu morguna koştu. Oğullarının hayatını kaybettiğini öğrenen Çalışkan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Baba Temel Çalışkan yakınlarının yardımı ile ayakta durabildi. Annenin, 'Efe kalk evimize gidelim" ağıtları yürekleri sızlattı. Cenaze otopsi ve savcılık incelemesinin ardından ailesine teslim edildi. Çalışkan ailesi, "Eve gelmeyince polise kayıp başvurusu yaptık. Ardından arkadaşlarına ulaştık. Onlara; 'Annem çağırdı eve gidiyorum' diyerek ayrılmış. Biz sabaha kadar Varsak bölgesinde bakmadığımız yer kalmadı. Sabah acı haberi aldık. Allah'ım bu nasıl bir acı" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Efe Mevlüt Çalışkan'ın Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi.