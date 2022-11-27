Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da kayıp 21 yaşındaki Seda Nur aranıyor
Giriş Tarihi: 27.11.2022 15:57 Son Güncelleme: 27.11.2022 16:41

Antalya'da kayıp 21 yaşındaki Seda Nur aranıyor

Antalya'da, direksiyon dersine gitmek için evden ayrıldıktan sonra 24 Kasım tarihinden bu yana haber alınamayan Seda Nur Uludağ (21) için arama çalışması aralıksız sürüyor. Uludağ'a ait olabileceği değerlendirilen şemsiyeyi sahilde bulan ekipler, aramalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’da kayıp 21 yaşındaki Seda Nur aranıyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Ekmel Mahallesi'nde oturan halasının yanında kalan ve ehliyet kursuna giden Seda Nur Uludağ, 24 Kasım sabahı direksiyon dersine gitmek için ayrıldı. Saat 10.00 sıralarında dersten çıkan Uludağ, pastanede kız arkadaşıyla buluştu. Akşam halasının yanına gitmeyen Uludağ'dan haber alamayan yakınları, gidebileceği yerleri araştırdı.

AİLE POLİSE BAŞVURDU

Güney Mahallesi'nde oturan ailesi, Uludağ'ı bulamayınca durumu polise bildirdi. Ailesinden Uludağ'ın bilgilerini alan ekipler, arama çalışması başlattı. 24 Kasım tarihinden buyana Seda Nur Uludağ'ı arayan ekipler, Koru Mahallesi sahil kısmında kendisine ait olabileceği değerlendirilen şemsiyeyi buldu. Uludağ'ın ailesi de Koru sahilinde yoğunlaştırılan arama çalışmalarında yer aldı.

'AKŞAM DUYARSIN'

Öte yandan Seda Nur Uludağ'ın, pastanede buluştuğu kız arkadaşının yanında cep telefonu görüşmesi yaptığı, sonrasında moralinin bozulduğu, ağladığı ve arkadaşının yanından ayrıldığı iddia edildi. Bir süre sonra arkadaşının, arayıp durumunu sorduğu ve Seda Nur Uludağ'ın da "Akşam duyarsın" dediği öne sürüldü.

CEP TELEFONU SİNYALİ NOKTASI BELİRNECEK

Yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan Seda Nur'un bulunması içi ekipler dört koldan aramalarını sürdürüyor. Genç kızın cep telefonunun en son sinyal verdiği noktayı belirlemeye çalışan görevliler, tüm olasılıkları değerlendiriliyor. Pazartesi sabah saatlerinde Gazipaşa'da havanın uygun olması halinde ekiplerinin havadan helikopterle arama çalışması yapması planlandığı öğrenildi.

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Antalya'da kayıp 21 yaşındaki Seda Nur aranıyor
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