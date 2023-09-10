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Giriş Tarihi: 10.9.2023 11:40 Son Güncelleme: 10.9.2023 11:48

Antalya’da kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Antalya’da seyir halindeki otomobilin yol kenarında duran kepçeye çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Selim İşler (25) hayatını kaybetti. Kuzeni Durmuş Çiçek (24) ise ağır yaralandı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Antalya'da sabah saat 04:00 sularında Selim İşler'in kullandığı otomobil kent merkezinden Isparta istikametine seyir halinde iken Karaöz Mevkisinde yol kanarında duran iş makinasına çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ARAÇ HURDA YIĞININA DÖNDÜ

İhbarın ardından bölgeyi sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Selim İşler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan motosiklet tamircisi kuzeni Durmuş Çiçek'i ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Selim İşler'in cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kazayı öğrenen Selim İşler'in yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. İki gencin sabah 04.00 sularında Antalya'dan Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'ndeki evlerine giderken kazanın meydana geldiğini bildirdi. Yapılan otopsini ardından Selim İşler, Karaöz Mezarlığı'nda toprağa verildi. Doktorlar Durmuş Çiçek'in ise ağır yaralandığını ve hayati tehlikesinin devam ettiğini kaydetti.

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Antalya’da kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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