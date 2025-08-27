Antalya’da kaza: 1ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kaza sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi. İsmail Suden idaresindeki 07 BGY 191 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın ardından kaza yerine ulaşan ekipler sürücü İsmail Suden ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Otomobilde bulunan Mehmet Duru'nun ise yaşamını yitirdiğini belirledi. Duru'nun cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından Mehmet Duru'nun cenazesi babası Yeşilyayla Mahalle Muhtarı Hüseyin Duru'ya teslim edildi. Yeşilyayla Mezarlığı'nda ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.