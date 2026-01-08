Antalya’da kendilerini polis olarak tanıtan şebekeye operasyon: 4 milyon dolarlık vurgun!

Aralarında Konyaaltı Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İ.E. ile emekli polis Ö.K.'nin da bulunduğu grup, saat 04.58 sıralarında polis kıyafeti giyerek bir villanın kapısını çaldı. Polis kimliği gösteren şüpheliler, yanlarında arama ve el koyma kararı bulunduğunu söyleyerek içeri girdi. Villada bulunan C.T.'nin 2 çalışanı kelepçelenerek etkisiz hale getirilirken, şüpheliler evde yaptıkları aramada yaklaşık 4 milyon dolar karşılığı kripto varlığı, soğuk cüzdan üzerinden kendi hesaplarına aktardı. Şüphelilerin, olay yerinden ayrılırken güvenlik kamera kayıtlarının bulunduğu cihazı da yanlarına aldıkları tespit edildi.

YABANCI UYRUKLULAR DA VAR

İş adamının ihbarı sonrası harekete geçen Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı. Yapılan incelemede arasında 2 Rusya, 1 Kazakistan ve 2 Belçika vatandaşının olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şüphelilerden 1 Rus ve 2 Belçikalı, Türkiye'den çıkış yapmaya çalıştıkları sırada Antalya Havalimanı'nda yakalandı.

SİLAH VE SOĞUK CÜZDAN ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan 13 kişiye ait adres ve araçlarda yapılan aramalarda; plastik kelepçeler, güvenlik kameralarına ait kayıt cihazı, 2 tabanca, 61 bin 105 dolar, soğuk cüzdan, Uluslararası Polis Birliği'ne ait bir kimlik kartı ile 1 telsiz ele geçirildi. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında, 'Gece vakti birden fazla kişi tarafından silahlı yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Kamu görevini yetkisiz şekilde üstlenme' suçlamalarıyla işlem yapıldı. 2 Ocak'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.E., Ö.K., İ.D., A.M., E.K., E.A., M.E.A.M., K.A.M., A.A. ile I.M. tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.