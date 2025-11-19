Antalya’da komşu dehşeti | Kapısına elektrikli ’ölüm’ tuzağı kurdu: Savunması pes dedirtti! ‘İnsan hemen ölmez’

Varlık Mahallesi'ndeki apartmanın 4'üncü katında oturan Serhan Kaynar, iddiaya göre, daha önce 'Bak evine molotofkokteyli atarım, yakarım' diye tehdit ettiği üst komşusu Tezcan K.'nin evinin kapısını, 7 Ekim 2024'te tiner dökerek ateşe verdi. Komşuların müdahalesiyle dairesine kaçan Kaynar, polis tarafından gözaltına alındı. Serhan Kaynar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
ELEKTRİKLİ 'ÖLÜM' TUZAĞI
Olaydan 2 ay sonra tahliye olan Serhan Kaynar, 27 Aralık 2024'te b u kez 2 metre uzunluğunda tahtaya çiviler ve kablolarla elektrikli düzenek kurup komşusu Tezcan K.'yi evinde bekledi. Saat 22.00 sıralarında gelen Tezcan K., kapıyı açan Kaynar'ın saldırısına uğradı. Tezcan K., düzeneğin çivili kısmının göğsüne temas etmesiyle akıma kapılarak yaralandı. Çığlıkları duyan komşular yardım ederken, Serhan Kaynar polis tarafından gözaltına alındı.
'TASARLAYARAK KASTE N ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS'
İlk ifadesinde suçunu kabul eden Kaynar, komşusunun k apısını tiner le yaktıktan sonra onu öldürmeye karar verdiğini söylediği belirtildi. Parası olmadığı için topladığı kablolarla düzenek hazırladığını, çivilerin kadına çarpmasıyla ölece ğini düşündüğünü v e binaya girince tahtayı göğsüne vurduğunu ifade etti. Serhan Kaynar, 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Kaynar hakkında hem apartmanda yangın çıkardığı hem de komşusunu öldürmeye çalıştığı iddiasıyla 2 ayrı dava açıldı. Tezcan K.'nin kapısını yaktığı olaya ilişkin ise Serhan Kaynar'a bipolar bozukluğu raporu bulunduğu için ceza verilmedi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Tutuklu Kaynar'ın, 'Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi. Mahkeme heyeti, Kaynar'ın yaptığı düze neğin ölümcül olup olmadığının anlaşılması için yeni rapor alınmasına karar verip, duruşmayı erteledi.