Antalya’da komşu dehşeti | Kapısına elektrikli ’ölüm’ tuzağı kurdu: Savunması pes dedirtti! ‘İnsan hemen ölmez’

'TASARLAYARAK KASTE N ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS'

İlk ifadesinde suçunu kabul eden K aynar, komşusunun k apısını tiner le yaktıktan sonra onu öldürmeye karar verdiğini söylediği belirtildi. Parası olmadığı için topladığı kablolarla düzenek hazırladığını, çivilerin kadına çarpmasıyla ölece ğini düşündüğünü v e binaya girince tahtayı göğsüne vurduğunu ifade etti. Serhan Kaynar, 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Kaynar hakkında hem apartmanda yangın çıkardığı hem de komşusunu öldürmeye çalıştığı iddiasıyla 2 ayrı dava açıldı. Tezcan K.'nin kapısını yaktığı olaya ilişkin ise Serhan Kaynar'a bipolar bozukluğu raporu bulunduğu için ceza verilmedi.