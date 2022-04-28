Antalya’da korkunç kaza: 1 ölü

Korkunç kaza sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Sarısı kavşağında meydana geldi. Ethem Istıl kontrolünde bulunan ticari taksi kent merkezinden Sarısu Mahallesi'ndeki durağına giderken sürücü kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada ticari taksi adeta ortadan ikiye bölünürken, sağlık ekipleri tarafından kontrolü yapılan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İTFAİYE ÇIKARDI

Araç içinde feci şekilde can veren Ethem Istıl 'ın araç içerisinde sıkışan cansız bedeni itfaiye ekiplerinin çalışması ile güçlükle çıkartıldı. Genç sürücünün 3 yıldır taksicilik yaptığı ve sabah saatlerinde evinden çıkarak durağa doğru gittiği öğrenildi. Acı haberi alarak olay yerine gelen annesi ve abisi ile gözyaşlarını tutamadı.

Yere çökerek cesedi kaldırma çalışmalarını izleyen adamı abisini yakınları teselli etti. Çok sayıda meslektaşı ise olay yerine gelerek aileye destek verdi. Kazanan ardından Ethem Istıl'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücünün ablası, cenazeyi teslim almak için geldiği Adli Tıp Kurumu'nda gözyaşlarına boğuldu. Genç kadın; "Gömleğini getirdim kardeşim, giydirip götüreceğim" diyerek ağıt yaktı.