Antalya’da korkunç kaza: 1 ölü

Kaza, sabah saatlerinde Hamza Taş Caddesi ile Süleyman Demirel Bulvarı'nın birleştiği eski Varsak Belediyesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Kent merkezi istikametine seyir halinde iken Şahin Karataş'ın kullandığı gübre yüklü kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkarak durakta yolcu bekleyen 07 AU 0336 plakalı halk otobüsüne çarptı. Kavşaktan caddeye savrulan kamyon, önünde ilerleyen Gülşen Saygılı yönetimindeki 07 MKB 45 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye sevk edildi.

KURTARILAMADI

Otomobilde sıkışan sürücü Gülşen Saygılı, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle araçtan çıkartıldı. Talihsiz kadın ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Saygılı yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralı kamyon şoförü Şahin Karataş da tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazanın yaşandığı cadde, uzun süre trafiğe kapalı kaldı.