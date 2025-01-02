Antalya’da korkunç kaza: 14 yaşındaki traktör sürücüsü ile 8 yaşındaki kız kardeşi hayatını kaybetti

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 14 yaşındaki Selahattin Karataş'ın kullandığı traktör yoldan çıkarak şarampole devrildi. Korkunç kazada sürücü Selahattin Karataş ile birlikte 8 yaşındaki kız kardeşi Fatma Karataş. olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haberi alan ailesi sinir kirizi geçirdi. Kaza 1 Ocak akşamı saat 20.30 sıralarında Korkuteli ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sadrettin K. isimli çocuğun kullandığı traktör yoldan çıkıp şarampole devrildi. Kazada devrilen traktörün altında kalan sürücü Sadrettin K. ile 8 yaşındaki kız kardeşi Fatma K. olay yerinde hayatını kaybetti.

GÜVENLİK GÜÇLERİ ŞOK YAŞADI

Korkunç kazanın ardından bölgeye giden jandarma büyük şok yaşadı. Acı haberi alan aile sinir krizi geçirdi. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemelerinin ardından iki kardeşin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından iki kardeşin cenazesi Dereköy Mezarlığı'nda yan yana toprağa veridi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.