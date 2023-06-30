Antalya’da korkunç kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Korkunç kazada 3 kişi de yaralandı. Kaza, saat 15.00 sularında Teomanpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Hakan Köçeber'in kullandığı 07 AYC 350 plakalı otomobil, kontrolünden çıkıp önce aydınlatma direğine ardından Veli Doğru idaresindeki 09 AHS 310 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Köçeber'in otomobili, 30 metre savruldu. Doğru ile aynı yönde ilerleyen Faruk Kaplan idaresindeki 07 FF 701 plakalı otomobil de kaza sonucu savrulan parçalardan etkilendi.

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü Hakan Köçeber ile yanındaki Doğa Nur Kulakçı olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Veli Doğru, eşi Derya Doğru ve çocukları Umut Arif Doğru da ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Faruk Kaplan ise kazayı yara almadan atlattı. Köçeberi'nin kullandığı otomobilin motoru fırlarken araç 30 metre ileride durabildi.