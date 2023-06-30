Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da korkunç kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 30.6.2023 18:56 Son Güncelleme: 30.6.2023 19:19

Antalya'da korkunç kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Antalya'nın Kepez ilçesinde önce aydınlatma direği ardından otomobile çarpan araçtaki sürücü Hakan Köçeber (22) ile yanındaki Doğa Nur Kulakçı (22) hayatını kaybetti,

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da korkunç kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Korkunç kazada 3 kişi de yaralandı. Kaza, saat 15.00 sularında Teomanpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Hakan Köçeber'in kullandığı 07 AYC 350 plakalı otomobil, kontrolünden çıkıp önce aydınlatma direğine ardından Veli Doğru idaresindeki 09 AHS 310 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Köçeber'in otomobili, 30 metre savruldu. Doğru ile aynı yönde ilerleyen Faruk Kaplan idaresindeki 07 FF 701 plakalı otomobil de kaza sonucu savrulan parçalardan etkilendi.

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü Hakan Köçeber ile yanındaki Doğa Nur Kulakçı olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Veli Doğru, eşi Derya Doğru ve çocukları Umut Arif Doğru da ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Faruk Kaplan ise kazayı yara almadan atlattı. Köçeberi'nin kullandığı otomobilin motoru fırlarken araç 30 metre ileride durabildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

17 yaşındaki genç öldürülmüştü! Fransa'da 3 Temmuz'a kadar sokağa çıkma yasağı
Terör örgütü PKK/YPG elebaşı böyle itiraf etti: Türkiye bizi son teknolojiyle vuruyor
Özel Harekât Kurtoğlu Paşa’ya emanet
Altın listesine Türkiye damgası! Dünya devlerini geride bıraktı
Kıyılarda belediyecilik çöktü!
Erdoğan Putin’i de camiye götürdü
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: İstanbul’da korkutan yangın: Bir anda alevler yükseldi!
Ah Faruk, ah be kardeşim...
Dibin dibi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da korkunç kaza: 2 ölü, 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA