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Giriş Tarihi: 26.8.2023 22:56 Son Güncelleme: 26.8.2023 23:16

Antalya’da korkunç kaza: 2 ölü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile TIR’ın çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında kamyonette bulunan sürücü Cafer Koç (55) ile kamyonette yolcu olarak bulunan Hüseyin Arıcı (56) hayatını kaybetti, TIR sürücüsü yaralandı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da korkunç kaza: 2 ölü

Korkunç kaza Manavgat - Akseki D 695 Karayolunda yaşandı. Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Cafer Koç un kullandığı 07 JF 445 plakalı kamyonet ile Manavgat istikametinden Akseki istikametine gitmekte olan Ahmet Altınyazar'ın kullandığı 42 H 9958 plaka 4 BLD 35 Dorse plakalı tır Uzunlar Mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.

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Kamyonetin hurdaya döndüğü feci kazada sürücü Cafer Koç ile kamyonette yolcu olarak bulunan Hüseyin Arıcı olay yerinde hayatını kaybetti. TIR sürücüsü Ahmet Altınyazar yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen Cafer Koç'un kardeşi, ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu. Feci kazanın ardından Akseki Manavgat yolunda trafik akışı tek şeritten kontrollü bir şekilde verilirken uzun araç kuyruğu oluştu. Cenazeler otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Antalya’da korkunç kaza: 2 ölü
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