Antalya’da korkunç kaza: Anne karnındaki bebek ve 2 kişi öldü

ALKOLDEN EHLİYETİ SÜRESİZ ALINMIŞ

Umut Acer'in yapılan kontrolde 0.94 promil alkollü olduğu belirlendi. Trafik ekipleri yaptıkları incelemede sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.

Öte yandan araçta yapılan incelemede sonucunda, emniyet kemerinin bağlı olmadığı, kemerin takıldığı yerde ise toka olduğu görüldü.