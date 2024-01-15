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Giriş Tarihi: 15.1.2024 00:32 Son Güncelleme: 15.1.2024 00:38

Antalya'da korkunç kaza: Anne karnındaki bebek ve 2 kişi öldü

Antalya’nın Kepez ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen korkunç kazada Ali Erdemir (23) Fatma Zeliha Özdil (19) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan hamile kadın Keziban Nur Acer (19) ise 37 haftalık bebeğini kaybetti. Otomobil sürücüsü Anneni durumu ise kritik olduğu bildirildi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da korkunç kaza: Anne karnındaki bebek ve 2 kişi öldü

Korkunç kaza Varsak, Menderes Mahallesi Hamza Taş Caddesi'nde meydana geldi. Kirişçiler Mahallesi'nden şehir merkezine seyir eden Umut Acer (23) yönetimindeki 07 VP 595 plakalı otomobil, kontrolünden çıkarak takla attı. Otomobil şarampole uçarak yan durdu.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçtaki Ali Erdemir ve Fatıma Zehra Özdil olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü Umut Acer ve Keziban Nur Acer (20) ise hastanede tedavi altına alındı.

37 haftalık hamile olan Keziban Nur Acer hastanede bebeğini kaybetti. Cenazeler olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ALKOLDEN EHLİYETİ SÜRESİZ ALINMIŞ

Umut Acer'in yapılan kontrolde 0.94 promil alkollü olduğu belirlendi. Trafik ekipleri yaptıkları incelemede sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.

Öte yandan araçta yapılan incelemede sonucunda, emniyet kemerinin bağlı olmadığı, kemerin takıldığı yerde ise toka olduğu görüldü.

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Antalya'da korkunç kaza: Anne karnındaki bebek ve 2 kişi öldü
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