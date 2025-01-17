Antalya’da korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza gece saatlerinde meydana geldi. Sedat Mahim'in kullandığı 07 ATN 894 plakalı otomobil, Kaş ilçesi Bezirgan Mahallesi Sarnıçbaşı mevkisinde kontrolden çıkarak, 40 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Hurdaya dönen aracı görenler durumu 112 Acil çağrı merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

GÜÇLÜKLE OTOMOBİLDEN ÇIKARTILDILAR

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri müdahalesiyle otomobilden yaralı çıkarılan sürücü Sedat Mahim ile yolcular Mehmet P. ve Zafer A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yaralılardan sürücü Sedat Mahim yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Sedat Mahil'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.