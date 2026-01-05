Antalya’da korkutan depo yangını: Küle döndü!

Korkutan yangın, saat 02.00 sıralarında Kestel Mahallesi Regülatör Caddesi Dimçayı yolu üzerinde kuluçka malzemeleri ve klimaların bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.