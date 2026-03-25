Giriş Tarihi: 25.03.2026 12:25

Antalya'da korkutan kaza: Belediye araçları çarpıştı! 7 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonu ile kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Kaza, saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Manavgat Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi'nden Hayvan Barınağı yönüne ilerleyen Selçuk Özdek'in kullandığı Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait çöp kamyonu, aynı yönde giden Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait Mevlüt Öz'ün kullandığı kamyonetle çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada, çöp kamyonundaki Rıza Demirel ve Ahmet Papi Ateş ile kamyonet şoförü Öz ve yanındaki Soner Sarıcan, Abdullah Can, Osman Kuru ve Hasan Arıcı yaralandı. Yaralıların yardımına ilk koşanlar çalışma arkadaşları oldu. Araçlardan çıkarılan yaralılar yol kenarına alınırken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan Mevlüt Öz itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

