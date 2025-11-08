Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da korkutan kaza: İş makinesi şarampole yuvarlandı!
Giriş Tarihi: 8.11.2025 11:51

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan iş makinesinde sıkışan operatör yaralandı. Yaralı operatör ekiplerin yardımı ile sıkıştığı yerden kurtarıldı.

DHA Yaşam
Manavgat ilçesi Çakış Mahallesi Karakaya mevkisinde Antalya- Alanya otoyol inşaatını yapan şirkete ait şantiye alanına dönmek üzere yola çıkan operatör İsmail Özen idaresindeki iş makinesi yoldan çıkıp takla atarak şarampole yuvarlandı. İş makinesinin Köprüçay Irmağı'na düşmesini çam ağaçları engelledi.

OPERATÖR YARALANDI

Kazada iş makinesi operatörü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı operatör itfaiye ve sağlık ekipleri yardımı ile sıkıştığı yerden kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

