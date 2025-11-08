Antalya’da korkutan kaza: İş makinesi şarampole yuvarlandı!

OPERATÖR YARALANDI

Kazada iş makinesi operatörü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı operatör itfaiye ve sağlık ekipleri yardımı ile sıkıştığı yerden kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.