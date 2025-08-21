Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da korkutan kaza: Midibüs şarampole yuvarlandı!
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, şarampole düşen midibüsteki 27 kişiden 9'u yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Korkutan kaza, saat 08.00 sıralarında, Muzkent Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Anamur'dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan, 21 AHJ 318 plakalı midibüs, henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole düştü.

KAZADA 9 KİŞİ YARALANDI

Midibüsteki 27 kişiden 9'u yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

