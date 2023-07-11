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Giriş Tarihi: 11.7.2023 23:48

Antalya'da korkutan yangın: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 4'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken daire kullanılamaz hale geldi

İHA
Antalya’da korkutan yangın: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Yangın, saat 20.30 sırasında Sütçüler Mahallesi 6490 Sokak üzerindeki 5 katlı bir apartmanın birinci kat dairesinde çıktı. Ahmet Alkaç'ın ailesiyle yaşadığı dairenin arka bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Daire sahipleri kendilerini güçlükle dışarı atarken durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale etti. Binanın içine sızan yoğun dumandan etkilenen 4'ü çocuk, 5 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi. Yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Korkuya kapılan vatandaşlar bina önünde kalabalık oluşturdu. Yangın anında yaşanan panik anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, daire kullanılamaz hale geldi.

Galip Karayıldırım isimli vatandaş, "Alevleri gördük. Yangına müdahale ettik. Yukarıda insanlar vardı, imkanlarımızla çıkardık. Bir kadın ve iki çocuğu çıkardık. Durumları iyiydi" dedi.

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Antalya'da korkutan yangın: 5 kişi hastaneye kaldırıldı
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