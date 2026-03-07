Antalya’da korkutan yangın: Dairelerde mahsur kaldılar!

'ALEVLER ÇATI KATINA ULAŞSAYDI KURTULUŞ YOKTU'

Yangını görüp yardım etmek isteyen Turgut Kalkan, "Yoldan geçiyordum. Bağırtı duydum ve baktım ki kadın içeride kalmış. Perdenin yandığını gördüm ve bir anda her yere sıçradı. Apartman önünde bulunanları çektim. O esnada 2 dakika sürmeden alevler her yere sıçradı. Ben de hemen itfaiye ve polisi aradım. Dumandan etkilenenler oldu. Kadın ve torunları hemen dışarı çıktı. Bazı mahsur kalanları da itfaiye ekibi kurtardı. Alevler çatı katına ulaşsaydı hiç kurtuluş yoktu" dedi.