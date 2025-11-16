Antalya’da korkutan yangın: Yaşlı çift alevlerin arasında kaldı!

Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi 2652 Sokak'ta, Mehmet ve Hatice Tekin çiftinin yaşadığı 2 katlı gecekonduda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Kömürlükte başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin arasında kalan yaşlı çifti, Mehmet Kabak ve bir polis memuru dışarı çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekibi tarafından kontrol altına alındı. Büyük panik yaşayan Tekin çifti, komşuları tarafından su ve ayran verilerek sakinleştirildi.