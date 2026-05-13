Giriş Tarihi: 13.05.2026 11:36

Antalya'da 'korsan taşımacılık' mesaisi: 8 araca 835 bin TL ceza!

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 8 aracın korsan taşımacılık yaptığı tespit edildi. Sürücü ve yolculara toplam 834 bin 830 TL idari para cezası uygulandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından trafik güvenliğinin sağlanması, haksız kazancın önüne geçilmesi ve yasal taşımacılık yapan esnafın haklarının korunması amacıyla denetim gerçekleştirildi. Kestel ve Mahmutlar mahallelerinde yapılan uygulamalarda korsan yolcu taşımacılığı yaptığı belirlenen 8 araç yakalandı. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücülere 800 bin TL, korsan araçları tercih eden yolculara ise 34 bin 830 TL olmak üzere toplam 834 bin 830 TL idari para cezası kesildi.

Öte yandan korsan taşımacılık yaptığı belirlenen araçların 60 gün süreyle trafikten men edildiği, sürücülerin ehliyetlerine ise 30 gün süreyle geçici olarak el konulduğu bildirildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
