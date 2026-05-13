Antalya’da ’korsan taşımacılık’ mesaisi: 8 araca 835 bin TL ceza!

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından trafik güvenliğinin sağlanması, haksız kazancın önüne geçilmesi ve yasal taşımacılık yapan esnafın haklarının korunması amacıyla denetim gerçekleştirildi. Kestel ve Mahmutlar mahallelerinde yapılan uygulamalarda korsan yolcu taşımacılığı yaptığı belirlenen 8 araç yakalandı. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücülere 800 bin TL, korsan araçları tercih eden yolculara ise 34 bin 830 TL olmak üzere toplam 834 bin 830 TL idari para cezası kesildi.