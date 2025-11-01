Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da küle dönenen yat denize gömüldü!
Giriş Tarihi: 1.11.2025 15:24

Antalya’nın Demre ilçesi Kekova açıklarında çıkan yangın da Sinbad isimli yat küle dönerek denizde battı.

Erdoğan ÖZTÜRK
Sahil Güvenlik ve teknecileri alarma geçiren olay sabah saat 07.30 sularında meydana geldi. Kıyıda çekili yatta sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler yatın tamamını sardı. Alevleri gören diğer tekne sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangına denizden anında müdahale etti ancak alevler söndürülemedi. Köylülerin de yardımıyla yat Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yat güvenlikli alana çekildi. Kullanılamaz hale gelen yat denize gömüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sahil Güvenlik olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

