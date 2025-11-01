Antalya’da küle dönenen yat denize gömüldü!

Sahil Güvenlik ve teknecileri alarma geçiren olay sabah saat 07.30 sularında meydana geldi. Kıyıda çekili yatta sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler yatın tamamını sardı. Alevleri gören diğer tekne sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangına denizden anında müdahale etti ancak alevler söndürülemedi. Köylülerin de yardımıyla yat Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yat güvenlikli alana çekildi. Kullanılamaz hale gelen yat denize gömüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sahil Güvenlik olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.