Antalya’da kültür turizminde rekor kırdı! Müze ve ören yerlerinde 2025’te 3,25 milyon ziyaretçi!

ANTALYA'DA KÜLTÜR TURİZMİNDE 17,5 MİLYON ZİYARETÇİ

2025 yılı verilerine göre müzeler arasında Aziz Nikolaos Kilisesi 198 bin ziyaretçiyle öne çıkarken, Side Müzesi de en çok ilgi gören mekanlar arasında yer aldı. Ören yerlerinde ise Phaselis Antik Kenti 481 bin ziyaretçiyle ilk sırada bulunurken, Patara ve Olympos ören yerleri de yıl boyunca yoğun ziyaretçi ağırladı.

Özellikle sezon sonu döneminde kültür turizmine yönelik ilginin yüksek seyrettiği Antalya'da, 2025 yılında toplam ziyaretçi sayısı 17,5 milyona ulaştı; bu doğrultuda 2026 yılına yönelik planlama ve hazırlık çalışmaları devam ediyor.