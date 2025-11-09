Antalya’da kurşunların hedefi olmuştu: 19 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti!





19 GÜN SÜREN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

19 gündür hastanede tedavisi devam eden Mahmut Karakoç, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Karakoç'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki savcılık ve otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak, toprağa verilmek üzere memleketine götürüldü. Polis ekiplerinin olay sonrası kayıplara karışan Mehmet A.O.'nun yakalanması için çalışmalar sürüyor.