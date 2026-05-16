Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da lastiği patlayan kamyonet dehşet saçtı: Park halindeki araca çarparak metrelerce savruldu!
Giriş Tarihi: 16.05.2026 14:40

Antalya - Alanya D400 karayolunda seyir halindeyken lastiği patlayan kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 50 metre savrulan kamyonetin sürücüsü kazayı şans eseri yara almadan atlatırken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA Yaşam
Kaza, Serik ilçesi Antalya - Alanya D400 karayolunda meydana geldi. M.A. idaresindeki 35 BIY 235 plakalı kamyonet seyir halinde iken lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halindeki S.Ş. ye ait 07 BHZ 559 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile 50 metre daha giden kamyonet yol kenarında durdu. Kazayı kamyonet sürücüsü yara almadan atlattı.

"ARABANIN LASTİĞİ PATLADI ARAÇ SAVRULDU"

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kamyonet sürücüsü M.A. "Arabamın lastiği patlayınca araç savruldu. Daha sonra yol kenarında bulunan araca çarptım" dedi.

KAZA ANI KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI

Olay bir iş yeri kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki kamyonetin park halindeki araca çarpıp savurması görülüyor. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
