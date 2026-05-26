Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da lüks otomobil kanala uçtu: Sürücü araçtan çıkıp olay yerinden kaçtı!
Giriş Tarihi: 26.05.2026 10:18

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kanala uçarak ters dönen lüks otomobilin sürücüsü, kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kanal içindeki araç vinç yardımıyla çıkarılarak otoparka çekildi.

Kaza, Manavgat ilçesi Sanayi Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sanayi mahallesi 2073 sokakta bulunan Çoraklama kanalına uçarak ters dönen otomobil içerisinde bir kişinin bulunduğu ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve 112 Ağlık ekiplerini alarma geçirdi.



SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olay yerine gelen ekipler, kanal içerisinde ters dönmüş vaziyette 03 AEZ 317 plakalı otomobil ile karşılaşırken, araç sürücüsünün kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

OTOMOBİL VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Çoraklama kanalındaki otomobil, trafik ekipleri tarafından çağrılan vinç yardımıyla çıkarıldıktan sonra otoparka çıkarıldı.

