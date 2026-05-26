Antalya’da lüks otomobil kanala uçtu: Sürücü araçtan çıkıp olay yerinden kaçtı!

Kaza, Manavgat ilçesi Sanayi Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sanayi mahallesi 2073 sokakta bulunan Çoraklama kanalına uçarak ters dönen otomobil içerisinde bir kişinin bulunduğu ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve 112 Ağlık ekiplerini alarma geçirdi.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI
Olay yerine gelen ekipler, kanal içerisinde ters dönmüş vaziyette 03 AEZ 317 plakalı otomobil ile karşılaşırken, araç sürücüsünün kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.