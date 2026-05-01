Antalya'da mantar toplamak için çıktığı arazide kaybolmuştu: 75 yaşındaki adamdan sevindiren haber!
Giriş Tarihi: 1.05.2026 15:48

Antalya’nın Akseki ilçesinde, dün mantar toplamak için evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki kişi sağ bulundu.

İlçeye bağlı Erenkaya Mahallesi'nde dün sabah erken saatlerde kuzugöbeği mantarı toplamak için evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Dündar Yaman için AFAD, polis ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Dün bulunamayan Yaman için bugün de bölgede geniş çaplı çalışma yürütüldü. Yaman, ekiplerin çalışması sonucu Erenkaya Mahallesi'nden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Sinanhoca Mahallesi'nde bitkin halde bulundu. Ekipler tarafından su verilen Yaman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
