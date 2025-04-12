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Giriş Tarihi: 12.4.2025 20:48 Son Güncelleme: 12.4.2025 21:53

Antalya’da mantardan zehirlenen itfaiyeci hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde doğadan topladığı mantarları yedikten sonra rahatsızlanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü personeli Hüseyin Yüksekalan (51) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
MEHMET AL MEHMET AL
Antalya’da mantardan zehirlenen itfaiyeci hayatını kaybetti

Korkunç olay, dün saat 23.30'da Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Alanya İtfaiye Müdürlüğü personeli Hüseyin Yüksekalan, bir gün önce doğadan topladığı mantarları yedikten sonra bu sabah saatlerinde karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle rahatsızlandı.

KURTARILAMADI

Ailesi tarından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Yüksekalan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberin ardından ailesi gözyaşlarına boğuldu. Yüksekalan'ın otopsi işlemleri Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamlanırken, tükettiği mantarlardan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince numune alınarak incelemeye gönderildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar ise mantar toplamaması konusunda uyarıldı.

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Antalya’da mantardan zehirlenen itfaiyeci hayatını kaybetti
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