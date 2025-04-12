Antalya’da mantardan zehirlenen itfaiyeci hayatını kaybetti

Korkunç olay, dün saat 23.30'da Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Alanya İtfaiye Müdürlüğü personeli Hüseyin Yüksekalan, bir gün önce doğadan topladığı mantarları yedikten sonra bu sabah saatlerinde karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle rahatsızlandı.

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Ailesi tarından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Yüksekalan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberin ardından ailesi gözyaşlarına boğuldu. Yüksekalan'ın otopsi işlemleri Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamlanırken, tükettiği mantarlardan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince numune alınarak incelemeye gönderildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar ise mantar toplamaması konusunda uyarıldı.