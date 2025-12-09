Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
Giriş Tarihi: 9.12.2025 10:15

Antalya'da metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi

Antalya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Batuhan Çakmak (17) metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti. Kaza haberi üzerine olay yerine gelen genç sürücünün ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
  • ABONE OL

Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde saat 21.10 sıralarında meydana gelen kazada Batuhan Çakmak idaresindeki motosiklet, aynı istikamette giden Muzaffer C. yönetimindeki damperli kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletinden fırlayan ve metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü Çakmak, başına aldığı darbe nedeniyle ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yerde hareketsiz yatan Batuhan Çakmak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza nedeniyle bulvarın bir şeridi bir süre trafiğe kapatıldı. Motosiklet çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Çakmak'ın cenazesi, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Kaza haberi üzerine olay yerine gelen Batuhan'ın anne ve babası sinir krizi geçirdi. Ekipler, fenalaşan aile bireylerini sakinleştirip, ekip aracına bindirdi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. Kamyonet sürücüsü Muzaffer C. ise polis merkezine götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz