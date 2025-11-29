Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da motosiklet arabaya çarptı: Sürücünün dişlerini telefon ışığıyla aradılar!
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletiyle otomobile arkadan çarpan İ.Ö.'nün (17) kırılan dişlerini, polis ve çevredekiler, cep telefonu ışığıyla aradı. Bulunan dişlerle hastaneye götürülen ve alkollü olduğu tespit edilen İ.Ö.'nün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Antalya’da motosiklet arabaya çarptı: Sürücünün dişlerini telefon ışığıyla aradılar!

Feci kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Koru Mahallesi Fidanlık Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Pazarcı Mahallesi yönüne ilerleyen İ.Ö., kullandığı motosikletle, aynı yöndeki S.T. idaresindeki otomobile arkadan çarptı. İ.Ö. ile beraberindeki K.K.S. (18) yaralandı.

BAZI DİŞLERİ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahalesi kaza yerinde yapılırken, yüzüne aldığı darbeyle İ.Ö.'nün kırılan dişleri çevredekiler ve polis ekipleri tarafından arandı. Sağlık görevlileri ambulansta İ.Ö.'yü kontrol ederken, polisle vatandaşların cep telefonu ışığıyla yaptığı aramada dişlerin bazıları bulundu.

HAYATİ RİSKİ VAR

Yaralılar, ambulansla hastaneye götürüldü. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen İ.Ö.'nün muayenesinde 1.13 promil alkollü olduğu ve hayati riskinin bulunduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

