Antalya’da motosiklet kazasında çıkan yangında can vermişti: Kan donduran iddialar!

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekiler vücudu alevler içinde kalan Simav'ı fark edip durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada yardıma koşan vatandaşlar alevleri yanlarındaki gazozla söndürdü. İhbarın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücüyü hastaneye götürdü. Simav, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 2 Kasım günü ailesi, yakınları ve sevenleri tarafından gözyaşları içinde toprağa verildi.