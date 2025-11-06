Antalya’da motosiklet kazasında çıkan yangında can vermişti: Kan donduran iddialar!

Kan donduran olay, geçtiğimiz hafta sonu Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otogar yakınlarında yaşandı. Motosikleti ile Yelten Mahallesi'ne giden Rıza Simav, motosikletten düştü. Yaralanan Simav, bir anda çıkan yangında alevlerin içinde kaldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekiler vücudu alevler içinde kalan Simav'ı fark edip durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada yardıma koşan vatandaşlar alevleri yanlarındaki gazozla söndürdü. İhbarın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücüyü hastaneye götürdü. Simav, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 2 Kasım günü ailesi, yakınları ve sevenleri tarafından gözyaşları içinde toprağa verildi.
'BAŞKALARI YAKTI' İDDİASI
Öte yandan alevler arasında kalan talihsiz adamın o anları vatandaşların cep telefonuna yansıdı. Görüntülerde ilk müdahalede bularak yangını söndüren vatandaşların, sürücü Rıza Simav'ı başkalarının yaktığı iddia ettiği anlar da yer aldı. Yaşana olayın ardından polis inceleme başlattı.