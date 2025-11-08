Antalya’da mutfak tüpü yüklü kamyonet alev alev yandı! ’Evin önünde arabanın yanışını seyrettim’

Korkutan yangın, gece saat 02.00 sıralarında Alanya'nın Cikcilli Mahallesi Seyir Terası Mevkii'nde park halinde bulunan mutfak tüpü yüklü kamyonette meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede aracı sardı.
MUTFAK TÜPLERİ ALEVLERİN ARASINDA KALDI
Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kamyonette bulunan tüplerin bir kısmını yanmadan uzaklaştırmayı başardı. Ancak kamyonette kalan tüpler alevlerin arasında kaldı.
'ARABANIN YANIŞINI SEYRETTİM'
Kamyonetin yandığı anlara şahit olan gördü tanığı "Araba geldi burada yüksek yerde manzara izleyeceklermiş. Arabanın ön tekeri çukura düşünce arabayı zorladıktan sonra arabanın ön tarafı alev aldı. Evin önüne oturdum arabanın yanışını seyrettim. İtfaiye hemen geldi. Araçtakiler araba yanarken aşağıya doğru gittiler'' dedi.