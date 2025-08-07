Antalya’da otel ekipmanları deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı!

Yangın esnasında depo çalışanı olduğu öğrenilen ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin, büyük büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Zaman zaman gözyaşı da döken kişi, deponun yanışını çaresiz gözlerle izledi. Aynı kişi itfaiye ekibinin hortum çekmesine de yardımcı oldu.