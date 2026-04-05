Antalya'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Giriş Tarihi: 5.04.2026 23:56

Antalya’da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Antalya’da kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

İHA
Antalya’da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Kaza, saat 18.30 sıralarında Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde, Konya il sınırı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akseki istikametinden Seydişehir yönüne seyir halinde olan Halil K. (55) idaresindeki 07 LNB 95 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sağ taraftaki şarampole uçtu. Takla atan araç, kayalık alanda ters şekilde durabildi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, Akseki Bölge Trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Halil K. ile araçta bulunan Selma K. (50) ve Yiğit E.K. (13) yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Antalya’da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
