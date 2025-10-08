Antalya’da otoparkta silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Yeşilırmak Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir otoparkta ilerleyen Süleyman B. isimli kişi, bir şahsın tabancayla açtığı ateş sonucu sağ bacağından yaralandı. Kurşunun hedefi olan Süleyman B. yere yığılırken, saldırgan 07 BBR 985 plakalı motosikletine binerek bölgeden uzaklaştı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri kaçan saldırganın Y.T. olduğunu belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.