Antalya’da pansiyon odasında korkunç manzara! 3 gündür haber alınamıyordu...

Giriş Tarihi: 9.04.2026 16:45

Antalya Muratpaşa ilçesinde yaklaşık 1 aydır pansiyonda kalan Ahmet Doğan odasında ölü bulundu. En son 3 gün önce görülen yaşlı adamın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi 463 Sokak üzerindeki bir pansiyonda meydana geldi. Yaklaşık 1 ay önce pansiyona yerleşen Ahmet Doğan, konaklama ücretini nakit ödeyerek kalmaya başladı. En son 3 gün önce görülen Doğan'dan haber alamayan pansiyon yetkilileri, konaklama süresinin dolması üzerine odasına gitti. Kapıyı çalmalarına rağmen yanıt alamayan görevliler, yedek anahtarla odaya girdi. İçeri giren pansiyon çalışanları Doğan'ı hareketsiz halde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.



İNCELEME BAŞLATILDI

Yoğun koku nedeniyle ekiplerin maske takarak inceleme yaptığı pansiyonda, olay yeri inceleme ve savcılık ekiplerinin çalışmalarının ardından Doğan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

