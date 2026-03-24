Antalya’da paramedik Hamit Aras'ın ölümünde çarpıcı detay! Sanığın sözleri salonda buz kestirdi: "Biz bayıldı zannettik"

İYİLEŞTİRİLMİŞ GÖRÜNTÜLER İZLENDİ

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü duruşmaya tutuklu sanıklar Muhammet Emir K. ile Savaş İnceoğulları, Hamit Aras'ın annesi Şükriye Tavşan ve taraf avukatları katıldı. Bir önceki duruşmada izletilen görüntülerin iyileştirilmiş hali de duruşma salonunda yeniden izlendi. Görüntüleri anne Şükriye Tavşan gözyaşları içinde izlerken, yumruğu attığı ve yağma yaptığı görülen tutuklu sanık Muhammet Emir K. savunma yaptı.

SANIKTAN VİCDANLARI YARALAYAN SAVUNMA: "BİZ BAYILDI ZANNETTİK"

Muhammet Emir K., maddenin etkisiyle maktul Hamit Aras'ın söylediklerini yanlış anladığını öne sürerek, "Çantayı alan kişi benim, yumruk attım, sonra kendimi garantiye almak için çantayı aldım. Bazı cümleleri kullandığını düşündüm. O an her şeyi çok farklı anladım. Böyle şeylerin olacağını tahmin edemedim, böyle bir şeyin olacağını bilseydim kesinlikle yanına gitmezdim" dedi. Diğer tutuklu sanık Savaş İnceoğulları ise, "Biz bayıldı zannettik, bile isteye kimseyi öldürmedik. Polisler bizi yakalayınca öldüğünü öğrendik" dedi.