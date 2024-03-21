Antalya’da parti broşürü kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1830'uncu Sokak'taki market ve şarküteri dükkanında meydana geldi. CHP'nin seçim otobüsünden inen kişiler, dükkana broşür bıraktı. Dükkanda alışveriş için bulunduğu ileri sürülen Ahmet B. CHP'lilerden birini tanıdı ve "Sen olmasan almazdım" dedi. İş yeri sahibi Sinan E. ise broşürleri bırakanları tersleyip dükkandan çıkardı. Ahmet B.'nin, iş yeri sahibine yaptığının yanlış olduğunu söylemesi üzerine aralarında tartışma yaşandı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bu sırada oradan geçen Ahmet B.'nin yeğenleri Haktan Faik Çoban ile ağabeyi Burak Devran Çoban'da tartışmaya dahil oldu. Olay kısa sürede kavgaya dönüştü. Dükkan sahibi Sinan E., çekmecedeki tabancasını çıkarıp tek el ateş etti. Haktan Faik Çoban'ın karnından girip çıkan mermi, kardeşi Burak Devran Çoban'ın karnına isabet etti.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarıyla silahın patladığı dükkana ekipler sevk edildi. Polis ekibi, iş yeri sahibi Sinan E.'yi suç aleti tabancayla gözaltına aldı. Sağlık görevlileri, durumu ağır olan Haktan Faik Çoban'ı sedyeye alırken, ağabeyini ise ambulansın yolcu koltuğunda yakındaki özel hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Haktan Faik Çoban kurtarılamadı.

OLAY KAMERADA

Tartışmanın cinayete dönüştüğü olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, broşürü iş yerine bırakan Ahmet B. ile Sinan E.'nin bir süre tartıştığı, Ahmet B.'nin eline aldığı ürünleri market içine fırlattığı görüldü. Sinan E., Ahmet B.'ye tokat atarken, kavga iş yerinin dışına taştı. Taraflar ayrılırken, Ahmet B.'nin 2 yeğeninin durumu görüp dayılarıyla birlikte iş yerine geldiği ve Sinan E.'yi darp ettiği saniye saniye görüntülere yansıdı. Kavgada Sinan E.'nin tezgahtan çıkardığı tabancayla tek el ateş ettiği de görüntülere yansıdı.